***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2021 15:54
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960207
BIST
17:101.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:108,4178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:109,8970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0087
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:10489,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,10
|Açılış
|: 489,27
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:10
|MAALT
|196,90
|48.039.830
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.437.190
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|740.461.357
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.163.990
|% 9,99
|
|SUMAS
|96,30
|1.240.246
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.676.851
|% -9,95
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|EDATA
|17,17
|80.614.946
|% -6,63
|
|VBTYZ
|23,16
|66.891.984
|% -6,39
|
|KARYE
|15,21
|17.425.607
|% -5,41
|
|THYAO
|12,80
|1.148.503.334
|% 2,48
|
|GARAN
|9,51
|930.693.128
|% -0,42
|
|BRLSM
|12,11
|740.461.357
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,77
|605.011.543
|% 1,30
|
|EREGL
|18,75
|497.195.447
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,58
|361.225.721
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|219.745.621
|% 1,08
|
|GARAN
|9,51
|930.693.128
|% -0,42
|
|THYAO
|12,80
|1.148.503.334
|% 2,48
|
|KRDMD
|7,77
|605.011.543
|% 1,30
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4143
|8,4178
|% -0,02
|
|Euro
|9,8918
|9,8970
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,5080
|11,5657
|% -0,19
|
|Frank
|9,1862
|9,2415
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2368
|2,2480
|% -0,15
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|1,85
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|-9,00
|
|Tam
|3.227
|3.309
|-7,95
|
|Yarım
|1.560
|1.600
|-3,85
|
|Çeyrek
|782
|800
|-1,92
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,71
|69,71
|1,34
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Seans Raporu
17:10
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