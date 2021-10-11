***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 13:33
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969421
BIST
14:221.413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.413
En Düşük
1.402
14:228,9632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
8,9766
En Düşük
8,9134
14:2210,3755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,4998
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5423
|
10,3953
En Düşük
10,3299
14:22505,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,26
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:22
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|9.880.604
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.686.048
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|101.203.367
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|204.790.042
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.628.061
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,50
|46.704.003
|% -9,91
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARFA
|12,48
|811.350
|% -7,62
|
|KRDMD
|6,71
|529.509.353
|% 4,35
|
|GARAN
|9,36
|508.216.446
|% 0,65
|
|TUPRS
|125,70
|475.995.746
|% 2,20
|
|EREGL
|17,55
|403.470.925
|% 2,81
|
|THYAO
|14,26
|336.905.930
|% 1,21
|
|KRDMD
|6,71
|529.509.353
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,78
|126.129.180
|% 0,00
|
|ODAS
|1,50
|94.714.962
|% 2,74
|
|GARAN
|9,36
|508.216.446
|% 0,65
|
|PETKM
|6,18
|310.491.621
|% 0,65
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9606
|8,9632
|% -0,06
|
|Euro
|10,3717
|10,3755
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,1778
|12,2389
|% 0,03
|
|Frank
|9,6332
|9,6912
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3823
|2,3942
|% -0,08
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-2,73
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.394
|-5,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-3,62
|
|Yarım
|1.609
|1.651
|-1,75
|
|Çeyrek
|807
|825
|-0,88
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,56
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,32
|84,32
|1,93
|