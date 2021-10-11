***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2021 15:27
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969440
BIST
15:471.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,31
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
15:478,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
15:4710,3772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0057
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3953
En Düşük
10,3299
15:47505,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,71
|Açılış
|: 505,13
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SEYKM
|15,87
|96.993.467
|% 8,85
|
|KGYO
|7,22
|23.131.165
|% 6,80
|
|PAMEL
|55,40
|43.792.989
|% 6,74
|
|YAYLA
|3,30
|37.067.322
|% 5,77
|
|TEZOL
|14,51
|127.965.885
|% 4,24
|
|GESAN
|21,60
|206.044.591
|% -10,00
|
|YEOTK
|90,00
|53.232.853
|% -5,16
|
|DOKTA
|31,08
|114.522
|% -2,57
|
|MAREN
|8,46
|201.228.736
|% -2,53
|
|QNBFL
|66,00
|76.494
|% -2,22
|
|GESAN
|21,60
|206.044.591
|% -10,00
|
|MAREN
|8,46
|201.228.736
|% -2,53
|
|TEZOL
|14,51
|127.965.885
|% 4,24
|
|SEYKM
|15,87
|96.993.467
|% 8,85
|
|GWIND
|4,17
|67.962.136
|% 0,97
|
|MAREN
|8,46
|201.228.736
|% -2,53
|
|PEKGY
|0,97
|18.393.441
|% 2,11
|
|GWIND
|4,17
|67.962.136
|% 0,97
|
|GESAN
|21,60
|206.044.591
|% -10,00
|
|KIMMR
|3,24
|28.880.924
|% 0,00
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9641
|8,9684
|% 0,00
|
|Euro
|10,3714
|10,3772
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,1774
|12,2385
|% 0,03
|
|Frank
|9,6294
|9,6874
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3827
|2,3946
|% -0,06
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-4,82
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.345
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.328
|3.412
|-4,23
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,05
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|1,58
|