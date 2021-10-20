***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2021 14:01
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971548
BIST
16:481.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.438
En Düşük
1.428
16:489,2515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0428
|Açılış
|: 9,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3551
En Düşük
9,2333
16:4810,7818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0443
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,8400
|
10,8959
En Düşük
10,7365
16:48529,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,68
|Açılış
|: 529,31
|
|Önceki Kapanış
|: 528,63
|
534,68
En Düşük
528,14
BIST En Aktif Hisseler16:46
|OLMK
|7,04
|4.980.923
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|21.176.213
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|195.046.152
|% 9,90
|
|GUBRF
|59,20
|901.688.159
|% 9,63
|
|DMSAS
|8,01
|145.329.176
|% 8,98
|
|BIOEN
|27,00
|149.036.588
|% -10,00
|
|KERVN
|0,79
|1.019.458
|% -9,20
|
|ISBTR
|28.250,00
|28.250
|% -7,38
|
|DITAS
|18,18
|28.476.530
|% -5,36
|
|SANFM
|25,86
|7.537.454
|% -5,14
|
|THYAO
|13,96
|1.946.783.917
|% -2,51
|
|GARAN
|9,14
|1.390.126.496
|% 1,22
|
|GUBRF
|59,20
|901.688.159
|% 9,63
|
|ASELS
|16,49
|583.746.277
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,45
|556.759.522
|% 1,66
|
|EKGYO
|1,96
|508.923.792
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,45
|556.759.522
|% 1,66
|
|GARAN
|9,14
|1.390.126.496
|% 1,22
|
|THYAO
|13,96
|1.946.783.917
|% -2,51
|
|TSPOR
|3,79
|341.723.977
|% 7,06
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2487
|9,2515
|% -0,46
|
|Euro
|10,7724
|10,7828
|% -0,40
|
|Sterlin
|12,7140
|12,7777
|% -0,48
|
|Frank
|10,0063
|10,0666
|% -0,19
|
|Riyal
|2,4595
|2,4718
|% -0,40
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,63
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.507
|3.560
|-17,00
|
|Tam
|3.487
|3.575
|-22,50
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|-10,88
|
|Çeyrek
|845
|865
|-5,45
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,06
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,86
|
Seans Raporu
16:46
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.64 ) 1, 545
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