***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 17:08
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974006
BIST
16:581.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,43
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:589,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0328
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5691
En Düşük
9,4675
16:5811,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0145
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:58550,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,69
|Açılış
|: 550,53
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:58
|DOBUR
|64,40
|24.019.198
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.517.235
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|145.619.431
|% 9,91
|
|VERTU
|23,36
|97.475.723
|% 9,88
|
|VANGD
|6,48
|34.040.739
|% 9,83
|
|KRGYO
|6,66
|49.513.588
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|215.717.809
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.360.231
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|352.562.872
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.136.015
|% -9,90
|
|GARAN
|10,13
|2.884.996.940
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.136.015
|% -9,90
|
|THYAO
|15,38
|1.068.066.749
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,82
|753.819.161
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,05
|743.215.563
|% 1,68
|
|GARAN
|10,13
|2.884.996.940
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|753.819.161
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,37
|1.359.136.015
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,19
|660.231.978
|% 5,54
|
|EKGYO
|2,02
|264.187.528
|% -0,49
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5632
|9,5691
|% 0,34
|
|Euro
|11,0821
|11,0891
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,9930
|13,0581
|% 0,00
|
|Frank
|10,4235
|10,4863
|% -0,22
|
|Riyal
|2,5409
|2,5536
|% 0,24
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,41
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|11,01
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|5,32
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|-0,66
|