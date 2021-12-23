***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:14
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985665
BIST
14:471.734
En Yüksek
|Değişim
|: -3,87%
|| -69,89
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
14:4711,0769
En Yüksek
|Değişim
|: -9,13%
|| -1,1130
|Açılış
|: 10,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
14:4712,6129
En Yüksek
|Değişim
|: -8,87%
|| -1,2272
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
14:47616,43
En Yüksek
|Değişim
|: -12,91%
|| -91,37
|Açılış
|: 610,35
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler14:45
|PENTA
|359,70
|30.816.323
|% 10,00
|
|GLCVY
|12,26
|18.953.282
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|YONGA
|29,14
|248.602
|% 7,93
|
|DZGYO
|2,34
|84.273.294
|% -10,00
|
|GSDHO
|2,70
|156.512.782
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.237.676
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|GARAN
|11,74
|2.619.695.876
|% -1,18
|
|SISE
|12,39
|2.048.585.315
|% -6,70
|
|EREGL
|24,18
|1.573.656.745
|% -4,95
|
|TUPRS
|139,60
|1.192.757.990
|% -6,75
|
|KRDMD
|8,55
|1.172.200.769
|% -8,06
|
|YKBNK
|3,47
|915.547.287
|% -0,29
|
|GARAN
|11,74
|2.619.695.876
|% -1,18
|
|SISE
|12,39
|2.048.585.315
|% -6,70
|
|ODAS
|1,37
|194.740.802
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,62
|355.731.279
|% -5,76
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9936
|11,0568
|% -9,30
|
|Euro
|12,4512
|12,5382
|% -9,41
|
|Sterlin
|13,8102
|13,8795
|% -15,03
|
|Frank
|11,1744
|11,2418
|% -15,47
|
|Riyal
|2,7409
|2,7546
|% -15,40
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,16
|
|Altın Gr.
|601
|601
|-107,05
|
|Cumhuriyet
|4.092
|4.153
|-752,00
|
|Tam
|4.035
|4.173
|-764,50
|
|Yarım
|1.950
|2.019
|-369,81
|
|Çeyrek
|978
|1.009
|-184,91
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,60
|-1,36
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,25
|