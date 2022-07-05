***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 16:26
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041680
BIST
16:192.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,22
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:1917,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,2019
|Açılış
|: 17,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:1917,4880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0488
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:19982,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,28
|Açılış
|: 982,06
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:17
|GEREL
|4,62
|45.292.872
|% 10,00
|
|GLBMD
|6,87
|4.978.501
|% 9,22
|
|CANTE
|43,52
|41.554.641
|% 8,80
|
|GZNMI
|45,64
|29.200.499
|% 8,46
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|ULUSE
|207,00
|13.780.110
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,16
|3.205.850.234
|% -1,09
|
|EREGL
|26,12
|1.295.593.439
|% 0,62
|
|HEKTS
|30,78
|1.185.913.919
|% 6,88
|
|SISE
|21,28
|1.131.411.849
|% 0,38
|
|SASA
|39,94
|1.111.116.849
|% -1,38
|
|EKGYO
|2,84
|966.520.429
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,26
|719.345.652
|% -0,47
|
|ODAS
|2,76
|418.968.791
|% 1,10
|
|TSKB
|1,97
|170.863.628
|% -0,51
|
|KRDMD
|10,74
|755.844.541
|% 0,66
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0208
|17,0363
|% 1,25
|
|Euro
|17,4653
|17,4843
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,2739
|20,3756
|% -0,05
|
|Frank
|17,5276
|17,6331
|% 0,62
|
|Riyal
|4,5197
|4,5423
|% 1,20
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-11,01
|
|Altın Gr.
|985
|986
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.580
|6.668
|42,00
|
|Yarım
|3.221
|3.261
|21,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.630
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,70
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32ORGE
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 602, 618 adet işlem
-
16:31AKSGY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 597 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.50 ) 2, 594
-
16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ODAS
-
16:30
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GEREL, ARTI