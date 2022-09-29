***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:02
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065958
BIST
16:553.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -29,65
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
16:5518,5399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
16:5518,1535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1337
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1535
En Düşük
17,8996
16:55985,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,20
|Açılış
|: 985,33
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler16:55
|UFUK
|55,55
|1.522.994
|% 10,00
|
|KGYO
|19,20
|110.593.817
|% 9,71
|
|PENTA
|412,00
|73.853.913
|% 8,71
|
|HKTM
|46,14
|77.668.606
|% 8,21
|
|TLMAN
|41,40
|19.927.756
|% 6,70
|
|KMPUR
|52,25
|216.204.872
|% -9,99
|
|ULUFA
|4,68
|5.509.525
|% -9,83
|
|ARASE
|127,00
|231.602.828
|% -5,22
|
|RUBNS
|21,96
|63.976.000
|% -5,02
|
|SMRTG
|61,10
|503.920.720
|% -4,98
|
|KONTR
|57,10
|560.800.793
|% 1,33
|
|SMRTG
|61,10
|503.920.720
|% -4,98
|
|GESAN
|83,95
|495.114.406
|% 3,96
|
|BERA
|18,13
|415.916.282
|% 3,01
|
|ARASE
|127,00
|231.602.828
|% -5,22
|
|MOBTL
|2,87
|122.474.225
|% 5,13
|
|PSGYO
|4,62
|113.858.981
|% -0,65
|
|SEGYO
|1,27
|29.695.434
|% 1,60
|
|PEKGY
|2,23
|42.747.006
|% 2,29
|
|HUNER
|4,11
|42.999.095
|% -2,14
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5327
|18,5399
|% 0,12
|
|Euro
|18,1364
|18,1535
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,3012
|20,4030
|% 1,07
|
|Frank
|18,8100
|18,9233
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9180
|4,9427
|% 0,42
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-6,32
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|6.582
|6.681
|-51,00
|
|Tam
|6.621
|6.686
|-95,00
|
|Yarım
|3.221
|3.269
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.635
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|88,05
|88,05
|0,00
|
Seans Raporu
16:55
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