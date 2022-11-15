***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 10:00
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079936
BIST
18:104.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
0
En Düşük
0
18:1018,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
18:1019,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0363
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
18:101.058,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.058,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:10
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|SUNTK
|42,50
|53.758.232
|% 0,00
|
|PRDGS
|9,58
|94.349.998
|% 0,00
|
|KUVVA
|37,80
|883.779
|% 0,00
|
|SMRTG
|117,10
|159.672.718
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,92
|63.625.245
|% 0,00
|
|SUNTK
|42,50
|53.758.232
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6022
|18,6101
|% 0,03
|
|Euro
|19,2356
|19,2514
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,8529
|21,9625
|% 0,23
|
|Frank
|19,6173
|19,7354
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% -0,03
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,25
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.995
|7.126
|-8,00
|
|Yarım
|3.397
|3.484
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.741
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,04
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,15
|0,00
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|-0,31
|