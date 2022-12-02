***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 10:01
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083825
BIST
11:225.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,20
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:2218,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:2219,6387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0223
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:221.078,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.078,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ALFAS
|201,30
|759.131.132
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.483.674
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.393.554
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|45.337
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|SASA
|122,70
|345.393.523
|% -5,69
|
|PRZMA
|6,27
|928.190
|% -5,14
|
|KONTR
|156,70
|141.945.343
|% -5,03
|
|KOZAL
|408,50
|3.351.771.568
|% 0,91
|
|THYAO
|126,00
|2.417.167.215
|% 1,29
|
|EREGL
|41,86
|1.552.833.441
|% -1,46
|
|ASELS
|49,02
|1.452.721.315
|% 2,68
|
|KOZAA
|51,40
|1.258.131.543
|% 2,39
|
|EKGYO
|7,16
|1.116.879.011
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,75
|304.959.299
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,24
|661.721.464
|% -0,72
|
|ISCTR
|10,64
|697.463.667
|% -2,03
|
|ADESE
|1,73
|112.436.589
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6362
|18,6398
|% 0,04
|
|Euro
|19,6329
|19,6387
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7961
|22,9104
|% 0,23
|
|Frank
|19,8448
|19,9644
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,04
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,73
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.189
|7.255
|-19,00
|
|Yarım
|3.486
|3.547
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,61
|86,61
|-0,27
|
Seans Raporu
11:20
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11:35MZHLD
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 321, 522 adet işlem
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11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 93 kaybederek (% -0.92 ) 5, 384
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11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, SKBNK
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11:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, THYAO, ASELS
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11:34XU100
Endeks 5, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 33, 411.00 milyon TL de