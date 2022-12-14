***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 17:54
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087248
BIST
17:515.126
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -130,03
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.126
17:5118,6386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0040
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:5119,8482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0328
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:511.085,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.085,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:51
|BRSAN
|91,30
|225.899.937
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|506.291.160
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|508.308
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.946.043
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.650.742
|% -20,69
|
|YESIL
|4,40
|42.907.716
|% -8,52
|
|METRO
|2,15
|66.006.886
|% -7,33
|
|DGNMO
|9,12
|121.467.581
|% -7,13
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KRDMD
|18,52
|15.677.372.714
|% -1,59
|
|THYAO
|139,10
|8.285.732.438
|% -3,40
|
|ASELS
|57,35
|8.270.260.954
|% -3,37
|
|AKBNK
|17,63
|6.037.654.766
|% 0,97
|
|VAKBN
|11,00
|5.982.110.367
|% 4,27
|
|KRDMD
|18,52
|15.677.372.714
|% -1,59
|
|EKGYO
|8,07
|5.285.975.800
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,78
|1.805.009.451
|% 0,72
|
|VAKBN
|11,00
|5.982.110.367
|% 4,27
|
|YKBNK
|11,54
|5.207.381.570
|% -0,09
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6099
|18,6386
|% -0,02
|
|Euro
|19,8059
|19,8482
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,0294
|23,1449
|% 0,24
|
|Frank
|20,0738
|20,1947
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.291
|7.340
|-4,00
|
|Yarım
|3.531
|3.588
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.794
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,07
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:51
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17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
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17:58XU030
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Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
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17:58HEDEF
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17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem