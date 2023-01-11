***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:41
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099974
BIST
10:454.916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -71,93
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
10:4518,7828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:4520,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:451.136,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.136,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:43
|SDTTR
|56,65
|3.245.535
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|906.049
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,69
|30.789.447
|% 7,55
|
|ARMDA
|251,90
|15.168.507
|% 6,51
|
|GOZDE
|21,06
|96.889.326
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|17.883.173
|% -10,00
|
|FLAP
|12,18
|37.735.253
|% -9,98
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|CEOEM
|18,32
|10.546.568
|% -9,93
|
|THYAO
|130,20
|2.288.993.913
|% -0,76
|
|EREGL
|37,70
|1.140.652.923
|% -0,42
|
|ASELS
|56,95
|1.122.399.311
|% -2,06
|
|TUPRS
|474,50
|908.529.605
|% -0,17
|
|KRDMD
|18,02
|857.672.559
|% -0,66
|
|EKGYO
|8,42
|793.932.604
|% -0,94
|
|KATMR
|2,15
|159.207.158
|% -7,33
|
|YKBNK
|9,45
|531.437.954
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,02
|857.672.559
|% -0,66
|
|SKBNK
|2,69
|120.272.150
|% -1,47
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7776
|18,7835
|% 0,05
|
|Euro
|20,1800
|20,1901
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,7797
|22,8939
|% 0,15
|
|Frank
|20,3111
|20,4335
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|3,64
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.693
|7.757
|22,00
|
|Yarım
|3.737
|3.795
|11,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,41
|14,42
|0,16
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-0,57
|