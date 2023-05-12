***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 12:05
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSDDE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150746
BIST
14:014.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -11,13
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0119,6106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0639
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0121,4975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1339
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:011.263,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.263,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler13:59
|AVHOL
|25,54
|28.656.876
|% 9,99
|
|IMASM
|24,06
|59.846.692
|% 8,87
|
|ATAGY
|4,67
|2.391.042
|% 7,11
|
|CCOLA
|290,50
|411.409.406
|% 6,61
|
|EDATA
|19,06
|27.405.251
|% 6,30
|
|ARSAN
|6,48
|4.002.145
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,58
|40.767.839
|% -8,19
|
|OTTO
|89,30
|345.494
|% -7,27
|
|BOBET
|18,60
|93.679.585
|% -6,44
|
|PAMEL
|163,30
|40.431.248
|% -6,26
|
|ISCTR
|14,57
|4.800.303.479
|% 3,33
|
|KCHOL
|98,85
|3.534.959.340
|% 2,33
|
|THYAO
|133,80
|3.300.645.891
|% -1,83
|
|YKBNK
|12,03
|2.383.551.015
|% 4,34
|
|TUPRS
|72,05
|2.182.298.819
|% 0,77
|
|ISCTR
|14,57
|4.800.303.479
|% 3,33
|
|YKBNK
|12,03
|2.383.551.015
|% 4,34
|
|EKGYO
|5,93
|1.033.455.397
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,21
|2.133.430.818
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,44
|255.415.716
|% 0,00
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5808
|19,6024
|% 0,28
|
|Euro
|21,4027
|21,4220
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,4792
|24,6019
|% 0,39
|
|Frank
|21,8364
|21,9679
|% 0,29
|
|Riyal
|5,2065
|5,2326
|% 0,20
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|-10,91
|
|Altın Gr.
|1.264
|1.264
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|9.428
|9.568
|-88,00
|
|Tam
|9.373
|9.652
|-119,85
|
|Yarım
|4.592
|4.778
|-86,00
|
|Çeyrek
|2.289
|2.374
|-51,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|15,03
|15,05
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,19
|