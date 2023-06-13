***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2023 12:49
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158232
BIST
17:565.443
En Düşük
|Değişim
|: -2,62%
|| -146,15
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5623,6440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0315
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5625,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2100
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:561.483,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:54
|METUR
|5,17
|55.717.186
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.049.464
|% 9,98
|
|BURCE
|188,10
|105.540.663
|% -10,00
|
|SASA
|56,35
|6.778.444.867
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.815.035
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|IMASM
|16,05
|1.617.843.478
|% -8,81
|
|THYAO
|178,80
|7.778.800.807
|% -2,45
|
|SASA
|56,35
|6.778.444.867
|% -9,98
|
|EREGL
|37,50
|4.191.034.444
|% -1,16
|
|KRDMD
|21,84
|3.742.503.232
|% 2,25
|
|AKBNK
|18,10
|3.400.838.713
|% 0,11
|
|EKGYO
|7,48
|2.160.994.457
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,82
|3.124.051.617
|% -0,17
|
|ISCTR
|13,01
|2.525.685.923
|% -0,69
|
|AKBNK
|18,10
|3.400.838.713
|% 0,11
|
|KRDMD
|21,84
|3.742.503.232
|% 2,25
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6367
|23,6537
|% 0,17
|
|Euro
|25,5505
|25,5867
|% 0,91
|
|Sterlin
|29,6818
|29,8307
|% 0,74
|
|Frank
|26,0070
|26,1637
|% 0,47
|
|Riyal
|6,2813
|6,3128
|% 0,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,73
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-2,99
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.836
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|2,69
|
Seans Raporu
17:54
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
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17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
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17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem