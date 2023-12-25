***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.12.2023 10:01
***GSDDE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSDDE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228293
BIST
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12:007.405
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -152,12
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0029,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0618
|Açılış
|: 29,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0032,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1667
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3936
En Düşük
31,9048
12:001.932,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.932,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:57
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,86
|29.627.858
|% 7,74
|
|MSGYO
|16,29
|14.136.946
|% 7,74
|
|SKBNK
|5,67
|202.373.728
|% -10,00
|
|SMART
|30,86
|23.581.735
|% -9,98
|
|FENER
|88,85
|280.313.720
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.762.148
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.185.427
|% -9,98
|
|THYAO
|228,40
|1.563.895.918
|% -1,97
|
|TUPRS
|145,50
|1.322.071.472
|% 0,48
|
|KBORU
|48,46
|860.612.424
|% 2,71
|
|ISCTR
|23,10
|813.796.258
|% -2,86
|
|AKBNK
|38,18
|789.585.290
|% -2,50
|
|BEGYO
|2,80
|113.759.000
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,94
|250.020.864
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|35.110.748
|% -1,96
|
|ISCTR
|23,10
|813.796.258
|% -2,86
|
|AKFGY
|1,75
|62.523.336
|% -3,31
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2710
|29,2781
|% 0,23
|
|Euro
|32,2525
|32,3849
|% 0,49
|
|Sterlin
|37,0580
|37,2439
|% 0,17
|
|Frank
|34,0401
|34,2452
|% 0,10
|
|Riyal
|7,7791
|7,8182
|% 0,20
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:57
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