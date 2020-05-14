***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.05.2020 18:00
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.05.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845035
BIST
18:0099.094
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.065,62
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
18:006,9606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0148
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
18:007,5303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
18:00387,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,47
|Açılış
|: 387,71
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|71,50
|15.616.238
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|8.341.183
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.520.220
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|529.599
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.866.162
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|108.108
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|407.474.058
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|129.976.779
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.195.489
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|10.002.840
|% -9,97
|
|ASELS
|29,20
|1.681.419.192
|% 1,88
|
|ECILC
|5,77
|1.289.980.848
|% -3,19
|
|GARAN
|7,68
|811.438.045
|% -2,78
|
|SELEC
|8,86
|471.211.671
|% -7,80
|
|SASA
|9,24
|469.772.809
|% 1,54
|
|ECILC
|5,77
|1.289.980.848
|% -3,19
|
|KRDMD
|2,51
|447.622.547
|% 2,87
|
|IEYHO
|0,64
|109.400.826
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,14
|159.559.766
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|141.320.881
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4692
|8,5117
|% -0,48
|
|Frank
|7,1370
|7,1800
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8471
|1,8564
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|15,94
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.532
|13,60
|
|Tam
|2.560
|2.598
|14,10
|
|Yarım
|1.249
|1.270
|6,90
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,02
|
|B. Petrol
|30,18
|30,18
|0,99
|
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