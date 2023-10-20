***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.10.2023 17:57
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 11.10.2023 tarih 29 no'lu kararı ile Ana Sözleşmemizin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir
Şirket Yönetim Kurulumuz 24.02.2021 tarih 2021/04 no'lu kararı ile Ana Sözleşmemizin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulması ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208278
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
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|Önceki Kapanış
|: 7.769
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7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
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28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.783,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.783,38
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|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
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1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9827
|27,9949
|% 0,05
|
|Euro
|29,6754
|29,6948
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,9288
|34,0989
|% 0,22
|
|Frank
|31,2486
|31,4368
|% 0,04
|
|Riyal
|7,4364
|7,4737
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|8,73
|
|Altın Gr.
|1.779
|1.779
|3,82
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.974
|12.080
|8,00
|
|Yarım
|6.005
|6.065
|4,00
|
|Çeyrek
|2.993
|3.032
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|20,97
|20,99
|0,26
|
|B. Petrol
|92,49
|92,49
|0,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem