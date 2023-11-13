***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/11/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ana Sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217612BIST