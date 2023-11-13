***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.11.2023 18:35
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/11/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2023 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 07.11.2023 tarihinde onaylanmıştır. Yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217612
BIST
'
18:057.568
En Düşük
|Değişim
|: -2,61%
|| -203,04
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.568
En Yüksek
7.786
18:0528,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0168
|Açılış
|: 28,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,6072
En Düşük
28,5819
18:0530,6304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0090
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6304
En Düşük
30,5922
18:051.789,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.789,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.789,79
En Düşük
1.788,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVTUR
|10,45
|12.566.029
|% 10,00
|
|ATATP
|65,45
|55.872.472
|% 10,00
|
|SANEL
|19,16
|19.520.291
|% 9,99
|
|ARENA
|29,06
|67.686.704
|% 9,99
|
|GRTRK
|40,54
|256.406.772
|% 9,98
|
|QNBFL
|990,00
|5.093.010
|% -10,00
|
|ISBTR
|576.642,50
|12.109.493
|% -10,00
|
|ISBIR
|163,90
|11.070.553
|% -9,99
|
|VANGD
|24,90
|4.320.123
|% -9,98
|
|ORMA
|243,30
|8.985.752
|% -9,97
|
|THYAO
|232,20
|13.509.754.051
|% 1,35
|
|REEDR
|27,30
|4.216.158.797
|% 1,64
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|TUPRS
|147,00
|3.713.749.402
|% -1,87
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,01
|2.515.209.971
|% 1,89
|
|ISCTR
|19,80
|4.046.601.876
|% -1,39
|
|ZOREN
|4,98
|911.665.769
|% -4,60
|
|IHLAS
|1,37
|216.469.820
|% 9,60
|
|YKBNK
|16,12
|2.501.645.243
|% -4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5771
|28,6072
|% 0,06
|
|Euro
|30,6037
|30,6304
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9989
|35,1744
|% -0,01
|
|Frank
|31,5777
|31,7679
|% -0,02
|
|Riyal
|7,5997
|7,6378
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,30
|22,32
|% 0,66
|
|Platin
|867,40
|869,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,07
|988,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,75
|82,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.946,29
|1.946,53
|% 0,66
|