***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000.- TL olduğunu gösteren esas sözleşmesinin kayıtlı sermayeye ilişkin 6. maddesi tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarihli, 10440 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir.Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 28/10/2021 28/10/2021 10440http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977492BIST