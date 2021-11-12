***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
12.11.2021 18:28
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000.- TL olduğunu gösteren esas sözleşmesinin kayıtlı sermayeye ilişkin 6. maddesi tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Ekim 2021 tarihli, 10440 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir.
Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 28/10/2021 28/10/2021 10440
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977492
BIST
18:051.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,44
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
18:0510,0093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1060
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
10,0249
En Düşük
9,8824
18:0511,4711
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1207
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4818
En Düşük
11,3199
18:05599,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,38
|Açılış
|: 599,64
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
601,80
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|2.948.890
|% 10,00
|
|PRKAB
|35,48
|229.436.939
|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0076
|10,0093
|% 1,07
|
|Euro
|11,4596
|11,4711
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,3915
|13,4587
|% 1,47
|
|Frank
|10,8258
|10,8910
|% 1,14
|
|Riyal
|2,6607
|2,6740
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|0,70
|
|Altın Gr.
|600
|600
|6,38
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,12
|8,13
|0,10
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,78
|