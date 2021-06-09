***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 22.102 8.222Satışların Maliyeti24 -13.334 -9.285TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.768 -1.063Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı1 1Kambiyo Gelirleri25 1 1Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-385 -258Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 -385 -258FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-384 -257BRÜT KAR (ZARAR)8.384 -1.320Genel Yönetim Giderleri26 -1.297 -1.502Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 2.011 781Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -353 -74ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.745 -2.115Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 198 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.943 -2.115Finansman Giderleri30 -1.224 -4.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.719 -6.658Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri102 705Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 18 661Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 84 44SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.821 -5.953DÖNEM KARI (ZARARI)7.821 -5.953Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.821 -5.953Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,15300000 -0,12200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.918 6.503Dönem Karı (Zararı)7.821 -5.953Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.821 -5.953Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-11.263 -7.466Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 5.490 4.383Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74 -48Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler74 -48Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.171 1.329Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-53 -21Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.224 1.350Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-17.896 -13.434Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-102 304İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler25.696 20.086Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.610 659İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-137 68İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.747 591Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2 -1Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 91 69Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 346 153Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61 79İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2 1İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)59 78Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)5 3Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.768 1.003İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.768 1.003Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.868 -149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.951 18.270Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.073 19.097Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.122 -827Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.254 6.667Alınan Faiz59 21Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-48 184Vergi İadeleri (Ödemeleri)-347 -369YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI198 -330Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -330Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -328Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -2Alınan Temettüler29 198 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.357 -5.451İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 388Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 388Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri173.597 0Kredilerden Nakit Girişleri173.597 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-192.062 -4.341Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-192.062 -4.341Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-148 -151Ödenen Faiz-1.744 -1.347YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.759 722Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.184 138NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.943 860DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.910 3.573DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2(o) 14.853 4.433Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.859 11.923Ticari Alacaklar7.1 1.599 4.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 387 250İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.212 3.959Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 16 14Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 16 14Diğer Alacaklar9 44 42İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 44 42Stoklar10 466 557Peşin Ödenmiş Giderler11 335 681İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 335 681Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 8 0Diğer Dönen Varlıklar22 1.117 1.045İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 1.117 1.045ARA TOPLAM18.444 18.471Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.520 18.547DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.655 1.457Maddi Duran Varlıklar14 303.753 272.564Taşıtlar14 303.601 272.402Mobilya ve Demirbaşlar14 152 162Kullanım Hakkı Varlıkları15 454 482Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 70 95Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 70 95Ertelenmiş Vergi Varlığı31 1.131 1.041TOPLAM DURAN VARLIKLAR307.063 275.639TOPLAM VARLIKLAR325.583 294.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 93.022 97.205İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.2 91.326 95.652Banka Kredileri17.2 91.326 95.652İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.696 1.553Banka Kredileri1.696 1.553Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.075 9.897İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 305 406Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 305 406İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.770 9.491Banka Kredileri17.2 10.610 9.353Kiralama İşlemlerinden Borçlar160 138Ticari Borçlar7.2 198 137İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 19 17İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar179 120Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 57 52Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 57 52Diğer Borçlar9 1.976 208İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 1.976 208Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 3.410 1.542İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 3.410 1.542Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 1.843Kısa Vadeli Karşılıklar21 261 213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 261 213ARA TOPLAM109.999 111.097TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.999 111.097UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.586 9.305İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.586 9.305Banka Kredileri17.2 10.491 9.249Kiralama İşlemlerinden Borçlar95 56Uzun Vadeli Karşılıklar21 763 733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 763 733TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.349 10.038TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER121.348 121.135ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar204.235 173.051Ödenmiş Sermaye23.1 52.181 52.181Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.3 9.189 9.189Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.4 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.5 -22 -19Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22 -19Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 159.113 135.728Yabancı Para Çevrim Farkları159.113 135.728Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.7 19.505 19.505Yasal Yedekler19.505 19.505Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.8 -55.456 -38.302Net Dönem Karı veya Zararı7.821 -17.135TOPLAM ÖZKAYNAKLAR204.235 173.051TOPLAM KAYNAKLAR325.583 294.186Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 -3.223 -140 -12.181 -71 98.537 19.158 -32.139 -5.745 140.462 140.462Transferler-5.745 5.745Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)65 15.826 -71 -5.953 9.867 9.867Dönem Karı (Zararı)-5.953 -5.953 -5.953Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)65 15.826 -71 15.820 15.820Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)388 1.209 1.597 1.597Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 -2.835 1.069 -12.181 -6 114.363 19.158 -37.955 -5.953 151.926 151.926Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051Transferler-17.135 17.135Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3 23.385 -19 7.821 31.184 31.184Dönem Karı (Zararı)7.821 7.821 7.821Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3 23.385 -19 23.363 23.363Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -22 159.113 19.505 -55.456 7.821 204.235 204.235Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.821 -5.953DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22 -6Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22 -6Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.385 15.826Yabancı Para Çevrim Farkları23.385 15.826Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 23.385 15.826DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.363 15.820TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.184 9.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.184 9.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941481BIST