***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 62.895 22.102Satışların Maliyeti24 -25.813 -13.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)37.082 8.768Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı101 1Kambiyo Gelirleri25 2 1Faiz Gelirleri83 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler16 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 -385Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 0 -385FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)101 -384BRÜT KAR (ZARAR)37.183 8.384Genel Yönetim Giderleri26 -1.758 -1.297Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 4.141 2.011Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -998 -353ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.568 8.745Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 1.964 198FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.532 8.943Finansman Giderleri30 -2.801 -1.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)37.731 7.719Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.456 102Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 7.293 18Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -837 84SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.187 7.821DÖNEM KARI (ZARARI)44.187 7.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.187 7.821Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,29800000 0,15300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.814 21.918Dönem Karı (Zararı)44.187 7.821Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.187 7.821Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-17.259 -11.263Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15,16 9.519 5.490Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler269 74Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler285 74Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-16 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.088 1.171Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-713 -53Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.801 1.224Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-22.679 -17.896Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-6.456 -102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-52.497 25.696Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -93.612 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.430 2.610İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-131 -137İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.299 2.747Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-2 -2Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -2İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -2Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 75 91Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 827 346Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.174 61İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6 2İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.180 59Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)7 5Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.243 1.768İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)96 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.147 1.768Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.958 1.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.263 18.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)49.347 20.073Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-12.084 -1.122Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.569 22.254Alınan Faiz1.211 59Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -48Vergi İadeleri (Ödemeleri)-456 -347YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.964 198Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Alınan Temettüler29 0 198Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri29 1.964 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.405 -20.357Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 173.597Kredilerden Nakit Girişleri0 173.597Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.488 -192.062Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.488 -192.062Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-182 -148Ödenen Faiz-2.735 -1.744YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-35.255 1.759Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.374 1.184NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-32.881 2.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ312.257 11.910DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 279.376 14.853Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 279.874 312.689Finansal Yatırımlar93.612 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar93.612 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar93.612 0Ticari Alacaklar7.1 8.529 1.099İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.094 963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.435 136Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 26 24Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 26 24Diğer Alacaklar0 0Stoklar10 1.383 1.458Peşin Ödenmiş Giderler11 2.343 3.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.343 3.170Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 38 0Diğer Dönen Varlıklar22 1.325 1.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 1.325 1.259ARA TOPLAM387.130 319.699Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR387.206 319.775DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.655 1.655Maddi Duran Varlıklar14 586.649 542.911Taşıtlar14 497.004 461.250Mobilya ve Demirbaşlar14 150 164Yapılmakta Olan Yatırımlar89.495 81.497Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.934 1.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 24 26Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 24 26Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı31 355 1.176Diğer Duran Varlıklar5 5İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar5 5TOPLAM DURAN VARLIKLAR590.622 546.823TOPLAM VARLIKLAR977.828 866.598KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.775 42.461İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 346 327Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 346 327İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.429 42.134Banka Kredileri17.2 46.157 42.046Kiralama İşlemlerinden Borçlar272 88Ticari Borçlar7.2 1.929 755İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 26 32İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.903 723Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 95 88Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 95 88Diğer Borçlar9 7.422 179İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9.2 96 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 7.326 179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 8.515 6.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 8.515 6.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 12.581Kısa Vadeli Karşılıklar21 340 261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 340 261ARA TOPLAM65.076 62.882TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER65.076 62.882UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar212.348 199.079İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 600 694Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 600 694İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar211.748 198.385Banka Kredileri17.2 210.920 198.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar828 49Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.274 977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 1.274 977TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER213.622 200.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER278.698 262.938ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar699.130 603.660Ödenmiş Sermaye23.1 150.000 150.000Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.3 9.175 9.175Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.4 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.5 -70 -24Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-70 -24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 380.147 328.761Yabancı Para Çevrim Farkları380.147 328.761Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.7 20.355 20.388Yasal Yedekler20.355 20.388Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.8 83.432 -55.790Net Dönem Karı veya Zararı44.187 139.246TOPLAM ÖZKAYNAKLAR699.130 603.660TOPLAM KAYNAKLAR977.828 866.598Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-17.135 17.135 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3 23.385 -19 7.821 31.184 31.184Dönem Karı (Zararı)7.821 7.821 7.821Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3 23.385 -19 23.363 23.363Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarTaahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -22 159.113 19.505 -55.456 7.821 204.235 204.235Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -24 328.761 20.388 -55.790 139.246 603.660 603.660Transferler24 139.246 -139.246Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-70 51.386 -24 44.187 95.503 95.503Dönem Karı (Zararı)44.187 44.187 44.187Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-70 51.386 -24 51.316 51.316Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-33 -33 -33Dönem Sonu Bakiyeler23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -70 380.147 20.355 83.432 44.187 699.130 699.130Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)44.187 7.821DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-70 -22Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-70 -22Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar51.386 23.385Yabancı Para Çevrim Farkları51.386 23.385Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23 51.386 23.385DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.316 23.363TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.503 31.184Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları95.503 31.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028502BIST