***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 19:11
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 147.304 58.359 84.409 36.257
Satışların Maliyeti
24 -54.322 -27.145 -28.509 -13.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.982 31.214 55.900 22.446
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 104 3 3 2
Kambiyo Gelirleri
25 5 2 3 1
Faiz Gelirleri
83 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
25 16 1 0 1
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1 -618 -1 -233
Kambiyo Giderleri
-1 0 -1 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
25 0 -618 0 -233
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
103 -615 2 -231
BRÜT KAR (ZARAR)
93.085 30.599 55.902 22.215
Genel Yönetim Giderleri
26 -4.414 -2.999 -2.656 -1.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 6.231 3.848 2.090 1.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -1.034 -632 -36 -279
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.868 30.816 55.300 22.071
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 24.284 198 22.320 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
118.152 31.014 77.620 22.071
Finansman Giderleri
30 -6.408 -2.320 -3.607 -1.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.744 28.694 74.013 20.975
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.314 153 2.858 51
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 10.102 24 2.809 6
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -788 129 49 45
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
121.058 28.847 76.871 21.026
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.058 28.847 76.871 21.026
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
121.058 28.847 76.871 21.026
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,81200000 0,56200000 0,51500000 0,40900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.516 45.794
Dönem Karı (Zararı)
121.058 28.847
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
121.058 28.847
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-47.750 -12.892
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14, 15, 16 21.679 11.424
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
777 75
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 793 76
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -16 -1
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.465 2.220
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.943 -100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.408 2.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-65.357 -26.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.314 -153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.648 32.261
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-115.930 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138 1.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-274 -337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
136 2.100
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-4 -2
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -6
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -760 -66
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.961 -2.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.210 344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115 3
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.095 341
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
17 8
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21 -48
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -48
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
709 892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.188 31.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
64.446 30.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.258 968
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.660 48.216
Alınan Faiz
2.503 107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-261 -48
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.386 -2.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.508 -135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 820
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.792 -1.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.766 -1.153
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26 0
Alınan Temettüler
0 198
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
24.284 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.300 55.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.984 531.381
Kredilerden Nakit Girişleri
49.984 531.381
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.034 -473.009
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.034 -473.009
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-370 -299
Ödenen Faiz
-6.280 -2.792
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.308 100.940
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.018 1.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.326 102.522
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
312.257 11.910
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 341.583 114.432
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 392.127 312.689
Finansal Yatırımlar
115.930 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 115.930 0
Ticari Alacaklar
7.1 1.237 1.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.237 963
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 136
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
8 28 24
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
8.1 28 24
Stoklar
10 2.218 1.458
Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.131 3.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 5.131 3.170
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 43 0
Diğer Dönen Varlıklar
22 1.547 1.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 1.547 1.259
ARA TOPLAM
518.261 319.699
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 76 76
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
518.337 319.775
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 1.655 1.655
Maddi Duran Varlıklar
14 697.459 542.911
Taşıtlar
14 554.900 461.250
Mobilya ve Demirbaşlar
14 158 164
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 142.401 81.497
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.756 1.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 48 26
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 48 26
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 403 1.176
Diğer Duran Varlıklar
5 5
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
5 5
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
701.326 546.823
TOPLAM VARLIKLAR
1.219.663 866.598
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 50.193 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17.2 50.193 0
Banka Kredileri
17.2 50.193 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.241 42.461
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 366 327
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 366 327
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.875 42.134
Banka Kredileri
17.2 52.565 42.046
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
310 88
Ticari Borçlar
7.2 10.965 755
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2 147 32
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10.818 723
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
8 105 88
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
8.2 105 88
Diğer Borçlar
9 200 179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 200 179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 7.266 6.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 7.266 6.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 12.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 221 261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.1 221 261
ARA TOPLAM
122.191 62.882
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.191 62.882
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
233.505 199.079
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
501 694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
501 694
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
233.004 198.385
Banka Kredileri
17.2 232.260 198.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
744 49
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.598 977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.2 1.598 977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
235.103 200.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
357.294 262.938
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
862.369 603.660
Ödenmiş Sermaye
23.1 150.000 150.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23.2 24.085 24.085
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.3 9.175 9.175
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
23.4 -12.181 -12.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.5 -62 -24
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62 -24
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62 -24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.6 466.539 328.761
Yabancı Para Çevrim Farkları
466.539 328.761
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.7 23.346 20.388
Yasal Yedekler
23.346 20.388
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.8 80.409 -55.790
Net Dönem Karı veya Zararı
121.058 139.246
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
862.369 603.660
TOPLAM KAYNAKLAR
1.219.663 866.598
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
334 -17.469 17.135 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 34.176 -19 28.847 63.001 63.001
Dönem Karı (Zararı)
28.847 28.847 28.847
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3 34.176 -19 34.154 34.154
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
19.839 -55.790 28.847 236.052 236.052
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -24 328.761 20.388 -55.790 139.246 603.660 603.660
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24 3.023 139.246 -139.246 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62 137.778 -65 -3.047 121.058 258.709 258.709
Dönem Karı (Zararı)
121.058 121.058 121.058
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-62 137.778 -3.047 137.778 137.778
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-65 -127 -127
Dönem Sonu Bakiyeler
23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -62 466.539 23.346 80.409 121.058 862.369 862.369
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
121.058 28.847 76.871 21.026
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62 -22 8 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62 -22 8 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
137.778 34.176 86.392 10.791
Yabancı Para Çevrim Farkları
137.778 34.176 86.392 10.791
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
23.6 137.778 34.176 86.392 10.791
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.716 34.154 86.400 10.791
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.774 63.001 163.271 31.817
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
258.774 63.001 163.271 31.817
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057292
BIST