***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 147.304 58.359 84.409 36.257Satışların Maliyeti24 -54.322 -27.145 -28.509 -13.811TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)92.982 31.214 55.900 22.446Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 104 3 3 2Kambiyo Gelirleri25 5 2 3 1Faiz Gelirleri83 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler25 16 1 0 1Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-1 -618 -1 -233Kambiyo Giderleri-1 0 -1 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler25 0 -618 0 -233FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)103 -615 2 -231BRÜT KAR (ZARAR)93.085 30.599 55.902 22.215Genel Yönetim Giderleri26 -4.414 -2.999 -2.656 -1.702Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler27 6.231 3.848 2.090 1.837Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -1.034 -632 -36 -279ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)93.868 30.816 55.300 22.071Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 24.284 198 22.320 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)118.152 31.014 77.620 22.071Finansman Giderleri30 -6.408 -2.320 -3.607 -1.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.744 28.694 74.013 20.975Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.314 153 2.858 51Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 10.102 24 2.809 6Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 -788 129 49 45SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)121.058 28.847 76.871 21.026DÖNEM KARI (ZARARI)121.058 28.847 76.871 21.026Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları121.058 28.847 76.871 21.026Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,81200000 0,56200000 0,51500000 0,40900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.516 45.794Dönem Karı (Zararı)121.058 28.847Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)121.058 28.847Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-47.750 -12.892Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15, 16 21.679 11.424Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler777 75Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 793 76Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25 -16 -1Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.465 2.220Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.943 -100Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.408 2.320Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-65.357 -26.458Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-9.314 -153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.648 32.261Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-115.930 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-138 1.763İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-274 -337İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)136 2.100Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-4 -2Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -6İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -6Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -760 -66Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.961 -2.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.210 344İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)115 3İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.095 341Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)17 8Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21 -48İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)21 -48Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)709 892İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.188 31.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)64.446 30.602Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.258 968Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.660 48.216Alınan Faiz2.503 107Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-261 -48Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.386 -2.481YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.508 -135Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 820Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.792 -1.153Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.766 -1.153Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26 0Alınan Temettüler0 198Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri24.284 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.300 55.281Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.984 531.381Kredilerden Nakit Girişleri49.984 531.381Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.034 -473.009Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.034 -473.009Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-370 -299Ödenen Faiz-6.280 -2.792YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.308 100.940Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.018 1.582NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.326 102.522DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ312.257 11.910DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 341.583 114.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 392.127 312.689Finansal Yatırımlar115.930 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 115.930 0Ticari Alacaklar7.1 1.237 1.099İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.237 963İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 136Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar8 28 24Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar8.1 28 24Stoklar10 2.218 1.458Peşin Ödenmiş Giderler11 5.131 3.170İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 5.131 3.170Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 43 0Diğer Dönen Varlıklar22 1.547 1.259İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar22 1.547 1.259ARA TOPLAM518.261 319.699Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 76 76TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR518.337 319.775DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 1.655 1.655Maddi Duran Varlıklar14 697.459 542.911Taşıtlar14 554.900 461.250Mobilya ve Demirbaşlar14 158 164Yapılmakta Olan Yatırımlar14 142.401 81.497Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.756 1.050Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 48 26Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 48 26Ertelenmiş Vergi Varlığı31 403 1.176Diğer Duran Varlıklar5 5İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar5 5TOPLAM DURAN VARLIKLAR701.326 546.823TOPLAM VARLIKLAR1.219.663 866.598KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 50.193 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17.2 50.193 0Banka Kredileri17.2 50.193 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları53.241 42.461İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 366 327Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 366 327İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.875 42.134Banka Kredileri17.2 52.565 42.046Kiralama İşlemlerinden Borçlar310 88Ticari Borçlar7.2 10.965 755İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2 147 32İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10.818 723Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar8 105 88Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar8.2 105 88Diğer Borçlar9 200 179İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.2 200 179Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 7.266 6.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 7.266 6.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 12.581Kısa Vadeli Karşılıklar21 221 261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21.1 221 261ARA TOPLAM122.191 62.882TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER122.191 62.882UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar233.505 199.079İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar501 694Kiralama İşlemlerinden Borçlar501 694İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar233.004 198.385Banka Kredileri17.2 232.260 198.336Kiralama İşlemlerinden Borçlar744 49Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.598 977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.2 1.598 977TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER235.103 200.056TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER357.294 262.938ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar862.369 603.660Ödenmiş Sermaye23.1 150.000 150.000Sermaye Düzeltme Farkları23.2 24.085 24.085Paylara İlişkin Primler (İskontolar)23.3 9.175 9.175Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi23.4 -12.181 -12.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.5 -62 -24Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62 -24Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62 -24Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.6 466.539 328.761Yabancı Para Çevrim Farkları466.539 328.761Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.7 23.346 20.388Yasal Yedekler23.346 20.388Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları23.8 80.409 -55.790Net Dönem Karı veya Zararı121.058 139.246TOPLAM ÖZKAYNAKLAR862.369 603.660TOPLAM KAYNAKLAR1.219.663 866.598Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 52.181 24.085 9.189 -12.181 -19 135.728 19.505 -38.302 -17.135 173.051 173.051Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler334 -17.469 17.135 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3 34.176 -19 28.847 63.001 63.001Dönem Karı (Zararı)28.847 28.847 28.847Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3 34.176 -19 34.154 34.154Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler19.839 -55.790 28.847 236.052 236.052Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -24 328.761 20.388 -55.790 139.246 603.660 603.660Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24 3.023 139.246 -139.246 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62 137.778 -65 -3.047 121.058 258.709 258.709Dönem Karı (Zararı)121.058 121.058 121.058Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-62 137.778 -3.047 137.778 137.778Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-65 -127 -127Dönem Sonu Bakiyeler23 150.000 24.085 9.175 -12.181 -62 466.539 23.346 80.409 121.058 862.369 862.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)121.058 28.847 76.871 21.026DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-62 -22 8 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-62 -22 8 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar137.778 34.176 86.392 10.791Yabancı Para Çevrim Farkları137.778 34.176 86.392 10.791Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)23.6 137.778 34.176 86.392 10.791DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.716 34.154 86.400 10.791TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.774 63.001 163.271 31.817Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları258.774 63.001 163.271 31.817http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057292BIST