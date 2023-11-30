***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 30.11.2023Genel Kurul Tarihi 17.01.2024Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.01.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması.3 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GSDDE Olağanüstü genel kurul ilan metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GSDDE-Anasözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221362BIST