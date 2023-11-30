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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.11.2023 18:49
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.11.2023
Genel Kurul Tarihi 17.01.2024
Genel Kurul Saati 11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.01.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması.
3 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GSDDE Olağanüstü genel kurul ilan metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GSDDE-Anasözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221362


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Frank 32,9382 33,1366 % -0,05  
Riyal 7,6688 7,7072 % -0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,24 25,27 % 0,66  
Platin 928,65 931,09 % 0,66  
Paladyum 1.014,58 1.016,85 % 0,66  
Brent Pet. 80,64 80,64 % 0,66  
Altın Ons 2.040,35 2.040,58 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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