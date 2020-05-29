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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

29.05.2020 22:29
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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
-
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimizce 29.05.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,55 % 2,93 13.300 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,56 % 2,92 13.350 -
GSDDE 29/05/2020 60.000 % 0,114985 3,57 % 2,81 159.646,24 -
GSDDE 29/05/2020 35.000 % 0,067074 3,58 % 2,74 92.750 -
GSDDE 29/05/2020 15.000 % 0,028746 3,59 % 2,71 39.900 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,6 % 2,7 13.350 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,61 % 2,68 26.800 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,62 % 2,67 13.450 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,63 % 2,66 13.500 -
GSDDE 29/05/2020 80.000 % 0,153313 3,7 % 2,51 221.186,56 -
GSDDE 29/05/2020 30.000 % 0,057492 3,71 % 2,45 83.100 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,72 % 2,43 27.800 -
GSDDE 29/05/2020 70.000 % 0,134149 3,73 % 2,3 194.999,47 -
GSDDE 29/05/2020 20.000 % 0,038328 3,74 % 2,26 55.578,48 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,75 % 2,24 27.800 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,76 % 2,22 27.875,2 -
GSDDE 29/05/2020 26.525 % 0,050833 3,77 % 2,17 74.004,75 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,78 % 2,15 28.000 -
GSDDE 29/05/2020 17.906 % 0,034315 3,84 % 2,12 51.211,16 -
GSDDE 29/05/2020 201.546 % 0,386245 3,85 % 1,73 576.586,23 -
GSDDE 29/05/2020 244.645 % 0,468841 3,86 % 1,26 703.358,62 -
GSDDE 29/05/2020 160.000 % 0,306626 3,87 % 0,96 456.856,63 -
GSDDE 29/05/2020 499.269 % 0,956805 3,88 % 0 1.416.016,26 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847892


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3933 8,4354 % 0,29  
Frank 7,0748 7,1174 % 0,54  
Riyal 1,8136 1,8227 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.732 13,24  
Altın Gr. 379 379 2,79  
Cumhuriyet 2.459 2.491 17,30  
Tam 2.531 2.560 10,10  
Yarım 1.235 1.249 8,70  
Çeyrek 618 625 4,30  
Gümüş.Ons 17,81 17,85 0,47  
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