***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 12:06
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Küçükyalı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Ekteki tablo, Şirketimiz'in 01.01.2021-30.06.2021 dönemini kapsayan geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958564
BIST
12:121.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
12:128,4121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3869
12:129,9049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0637
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8839
12:12484,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,07
|Açılış
|: 484,81
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
484,08
BIST En Aktif Hisseler12:10
|IZFAS
|7,50
|5.138.163
|% 9,97
|
|UFUK
|20,44
|413.297
|% 9,72
|
|ADESE
|1,39
|18.609.998
|% 9,45
|
|PENTA
|78,15
|17.629.137
|% 8,77
|
|VBTYZ
|25,96
|121.972.737
|% 7,81
|
|IDEAS
|41,32
|1.503.304
|% -9,98
|
|DAGI
|3,45
|47.837.548
|% -9,92
|
|AYES
|19,40
|19.497
|% -7,79
|
|IDGYO
|2,83
|7.335.079
|% -7,21
|
|KSTUR
|210,90
|201.199
|% -6,93
|
|PETKM
|6,05
|489.035.786
|% 0,50
|
|ARCLK
|34,02
|393.136.437
|% 2,90
|
|GARAN
|9,41
|372.958.927
|% 0,11
|
|KRDMD
|8,26
|329.460.010
|% 0,24
|
|THYAO
|12,44
|268.607.574
|% -1,35
|
|PETKM
|6,05
|489.035.786
|% 0,50
|
|MRGYO
|1,11
|57.118.615
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,53
|107.152.231
|% -0,39
|
|KRDMD
|8,26
|329.460.010
|% 0,24
|
|GARAN
|9,41
|372.958.927
|% 0,11
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4068
|8,4090
|% -0,53
|
|Euro
|9,8935
|9,9003
|% -0,69
|
|Sterlin
|11,5761
|11,6341
|% -0,79
|
|Frank
|9,1936
|9,2490
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2350
|2,2462
|% -0,56
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|-5,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,47
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,20
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|-0,31
|