***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteKüçükyalı Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarEkteki tablo, Şirketimiz'in 01.01.2021-30.06.2021 dönemini kapsayan geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958564BIST