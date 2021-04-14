***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
14.04.2021 17:19
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, mevcut 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 97.819.144,36 TL nominal tutarda nakden artırılarak 150.000.000.-TL'ye yükseltilmesi hususundaki ihraç talebimize ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Henüz Kurul'ca onaylanmamış taslak izahnamenin 1. bölümü ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928132
BIST
17:101.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 23,47
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
17:108,0941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
17:109,6855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0116
|Açılış
|: 9,6550
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7345
En Düşük
9,6125
17:10451,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,75
|Açılış
|: 451,15
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler17:10
|VAKKO
|14,09
|47.901.645
|% 9,99
|
|DITAS
|14,66
|3.247.380
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|675.748.066
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|23.742.816
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.752.674
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|113.270.070
|% -10,00
|
|BJKAS
|12,16
|78.690.571
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|6.624.273
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|470.554
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|18.062.467
|% -9,98
|
|EREGL
|17,35
|1.241.510.858
|% 1,52
|
|GARAN
|6,89
|1.217.794.689
|% 2,84
|
|SASA
|46,54
|675.748.066
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,36
|606.636.941
|% -0,14
|
|SISE
|7,34
|566.081.378
|% 2,23
|
|YKBNK
|2,12
|448.891.171
|% 1,92
|
|GARAN
|6,89
|1.217.794.689
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,85
|299.506.598
|% 3,35
|
|DOHOL
|3,23
|466.823.499
|% 4,19
|
|IHLAS
|0,66
|85.585.692
|% 3,13
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0884
|8,0941
|% -0,14
|
|Euro
|9,6742
|9,6855
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,1058
|11,1615
|% -0,07
|
|Frank
|8,7266
|8,7792
|% -0,50
|
|Riyal
|2,1492
|2,1600
|% -0,27
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-8,67
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|-33,00
|
|Tam
|2.983
|3.060
|-33,85
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,37
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,19
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,99
|64,99
|1,32
|
Seans Raporu
17:10
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17:23TMPOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 077 adet işlem
-
17:22SILVR
Yüzde 5.38 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 054 adet işlem
-
17:21IEYHO
Yüzde 9.90 oranında artışla 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 272, 960 adet işlem
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, BIMAS, THYAO
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 28 artarak (% 1.37 ) 1, 208