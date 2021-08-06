***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2021 19:34
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 52.180.855,64 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı izahname bugün (06/08/2021) teslim alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahnamenin 1. Bölümü ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955653
BIST
18:051.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,98
|Açılış
|: 1.434
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.441
En Düşük
1.425
18:058,6302
En Yüksek
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|: 1,29%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,5140
18:0510,1853
En Yüksek
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|: 0,78%
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|Açılış
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 494,19
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497,76
En Düşük
487,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAFKR
|9,35
|74.910.547
|% 10,00
|
|KTSKR
|35,44
|55.296.789
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|1.105.076
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.825.339
|% 9,96
|
|VBTYZ
|18,81
|272.972.076
|% -10,00
|
|KRONT
|49,64
|114.583.129
|% -9,99
|
|EDATA
|16,15
|202.049.684
|% -9,98
|
|EDIP
|4,43
|14.493.183
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.857.045
|% -9,75
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|THYAO
|12,83
|835.797.024
|% 0,55
|
|GENIL
|13,00
|781.941.785
|% 9,98
|
|EREGL
|20,80
|720.231.220
|% 2,06
|
|GARAN
|9,23
|2.187.790.942
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,47
|406.363.473
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,82
|242.433.593
|% 0,55
|
|SISE
|8,00
|939.801.779
|% 1,65
|
|IZMDC
|2,91
|334.270.604
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6232
|8,6302
|% 1,29
|
|Euro
|10,1281
|10,1853
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,9304
|11,9902
|% 0,84
|
|Frank
|9,3926
|9,4492
|% 0,38
|
|Riyal
|2,2928
|2,3043
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-40,60
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-4,71
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|-33,00
|
|Tam
|3.233
|3.316
|-34,44
|
|Yarım
|1.562
|1.604
|-16,66
|
|Çeyrek
|784
|802
|-8,33
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,77
|-0,13
|
|B. Petrol
|70,56
|70,56
|-0,73
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Seans Raporu
18:05
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17:58ESCAR
Yüzde 5.56 oranında artışla 18.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 609, 174 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.39 ) 1, 269
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, PENTA, SAFKR, SNKRN, GENIL, IDGYO, DAGI
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17:57
UZERB, DAGI, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
DERIM, SANFM, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında