***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 52.180.855,64 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz kapsamında sunulan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Onaylı izahname bugün (06/08/2021) teslim alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan izahnamenin 2. Bölümü ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955654BIST