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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2022 17:46
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bil


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 22.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 0 0
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 60.458.666,53 TL 2021 yılı net karından 3.022.933,33 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 57.435.733,20 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması, Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 139.246 Bin TL 2021 yılı net karının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 3.023 Bin TL ayrılmasının Şirketimiz'in 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 gsdde-kar dağıtım tablosu-31.12.21.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.800.592,92
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 147.666 67.704.804,69
4. Vergiler ( - ) -8.420 -7.246.138,16
5. Net Dönem Kârı 139.246 60.458.666,53
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -55.790
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -3.023 -3.022.933,33
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 80.433 57.435.733,2
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 80.435 57.435.733,2
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 80.433 57.435.733,2
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nun 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.
(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımı düzenlemesine göre, payları borsada işlemlenen halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.
(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.
(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.
(5) Ödenecek vergiler tutarının içinde, SPK'ya göre olan gösterimde, 8.549 Bin TL cari vergi gideri ve 129 Bin TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. Ödenecek vergiler tutarının içinde, kayıtlara göre olan gösterimde 7.246.138,16 TL cari dönem vergi gideri bulunmaktadır.
(6) SPK'ya göre olan gösterimdeki tutarlar, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San ve Tic. A.Ş.'nin konsolide TFRS mali tablolarından alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032442


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