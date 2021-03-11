***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz 11.03.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne istinaden aşağıdaki politikaların kabulüne karar vermiştir:1. Sürdürülebilirlik Politikası2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası3. Hediye ve Ağırlama Politikası4. Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası5. İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikasıİlgili politikalar www.gsdmarin.com.tr adresinde kamuyla paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917588BIST