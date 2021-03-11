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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.03.2021 20:44



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirket Yönetim Kurulumuz 11.03.2021 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne istinaden aşağıdaki politikaların kabulüne karar vermiştir:
1. Sürdürülebilirlik Politikası
2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
3. Hediye ve Ağırlama Politikası
4. Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası
5. İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
İlgili politikalar www.gsdmarin.com.tr adresinde kamuyla paylaşılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917588


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