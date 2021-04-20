***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 18:00
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulun'da (A) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Hakan Yılmaz'ın ve (D) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Eyup Murat
Gezgin'in özgeçmişleri ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929709
BIST
17:591.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
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|Açılış
|: 1.376
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1.386
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1.357
17:598,1159
En Yüksek
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|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
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8,1334
En Düşük
8,0681
17:599,7801
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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17:59463,35
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|Açılış
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|: 460,54
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464,30
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler17:57
|AKCNS
|19,69
|63.827.944
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.272.051
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.328.293
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.551.414
|% 9,92
|
|FADE
|14,40
|42.833.285
|% -10,00
|
|ESCOM
|5,13
|10.905.116
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.655.627
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|EREGL
|18,08
|1.536.926.366
|% -0,44
|
|GARAN
|7,09
|1.457.177.925
|% 1,29
|
|PETKM
|6,56
|1.079.114.198
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,22
|706.725.191
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,85
|678.463.552
|% -0,54
|
|EKGYO
|1,85
|678.463.552
|% -0,54
|
|GARAN
|7,09
|1.457.177.925
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,11
|419.007.605
|% 1,44
|
|TSKB
|1,26
|234.730.053
|% -2,33
|
|PETKM
|6,56
|1.079.114.198
|% -0,76
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1079
|8,1125
|% 0,30
|
|Euro
|9,7723
|9,7807
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2872
|11,3438
|% 0,11
|
|Frank
|8,8420
|8,8953
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1568
|2,1676
|% 0,34
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|4,15
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|66,42
|66,42
|-0,63
|
Seans Raporu
17:57
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17:59XU100
Endeks 1, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 14, 407.00 milyon TL de
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17:58SNGYO
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
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17:57CRDFA
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
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17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem