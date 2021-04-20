***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketimizin 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulun'da (A) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Hakan Yılmaz'ın ve (D) grubu pay sahipleri tarafından yönetim kurulu üyeliğine aday olarak gösterilen Eyup MuratGezgin'in özgeçmişleri ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929709BIST