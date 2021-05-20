***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin Malta veya Marshall Islands'da, %100 paylarına sahip olarak bir bağlı ortaklık kurmasına ve bu bağlı ortaklık ile Itochu Corporation arasında, Japonya'da inşa edilecek bir adet handysize kuru yük gemisi yapımı konusunda anlaşma şartlarının belirlenmesi ve gemi yapım sözleşmesi imzalanması için Şirket genel müdürü Eyup Murat Gezgin'e yetki verilmesine,katılanların oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937056BIST