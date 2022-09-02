***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 17:49
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Mali İşler Müdürü Esra Mutlu görevlerinden istifa etmiştir. Bu istifa ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği için gerekli çalışmaların başlatılması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin, yine aynı ilkelere uygun olarak Şirketimiz Mali İşler Bölümü'nce Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak
yürütülmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059707
BIST
17:403.226
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 83,12
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.229
En Düşük
3.160
17:4018,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
17:4018,2809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1761
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2815
En Düşük
18,1031
17:401.004,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,57
|Açılış
|: 1.004,38
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler17:40
|OYYAT
|25,30
|21.025.705
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|26.449.343
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|47.946.241
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|45.168.947
|% 9,97
|
|AKBNK
|13,03
|5.439.594.776
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|5.095.237
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,17
|104.191.354
|% -9,92
|
|NTGAZ
|22,08
|208.129.545
|% -5,88
|
|PENTA
|389,80
|69.330.759
|% -5,71
|
|BTCIM
|30,20
|14.425.845
|% -5,03
|
|YKBNK
|7,92
|8.535.073.836
|% 4,62
|
|AKBNK
|13,03
|5.439.594.776
|% 9,96
|
|GARAN
|24,08
|5.427.874.002
|% 5,99
|
|HALKB
|9,11
|4.419.793.324
|% 6,92
|
|THYAO
|72,05
|4.294.864.699
|% 1,34
|
|YKBNK
|7,92
|8.535.073.836
|% 4,62
|
|HALKB
|9,11
|4.419.793.324
|% 6,92
|
|ISCTR
|8,84
|4.240.523.558
|% 9,95
|
|EKGYO
|4,06
|2.010.260.949
|% 1,50
|
|AKBNK
|13,03
|5.439.594.776
|% 9,96
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2147
|18,2228
|% 0,15
|
|Euro
|18,2684
|18,2809
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,0352
|21,1407
|% 0,47
|
|Frank
|18,5061
|18,6175
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8318
|4,8560
|% 0,13
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|12,20
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|77,00
|
|Tam
|6.767
|6.827
|62,00
|
|Yarım
|3.297
|3.337
|30,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.668
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,21
|