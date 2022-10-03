***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 17:13
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 03/10/2022 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğine Selim Şahin'in atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066792
BIST
17:123.342
En Yüksek
|Değişim
|: 5,09%
|| 161,80
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.343
En Düşük
3.196
17:1218,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0567
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:1218,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1414
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:121.000,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 12,22
|Açılış
|: 1.000,40
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.002,36
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|89.341.825
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.016.760.659
|% 9,98
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|620.333.566
|% 9,95
|
|ULUFA
|4,50
|11.966.119
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.457
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.803.314
|% -9,91
|
|GMTAS
|3,69
|28.811.353
|% -7,29
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|THYAO
|76,05
|5.518.014.038
|% 7,72
|
|SASA
|69,75
|2.997.505.974
|% 2,27
|
|TUPRS
|318,50
|2.016.760.659
|% 9,98
|
|YKBNK
|7,72
|2.002.149.321
|% 9,19
|
|ASELS
|30,50
|1.755.781.155
|% 4,10
|
|EKGYO
|4,06
|1.633.264.165
|% 4,91
|
|YKBNK
|7,72
|2.002.149.321
|% 9,19
|
|HALKB
|7,67
|1.580.041.440
|% 9,89
|
|ODAS
|6,56
|1.160.546.211
|% 3,47
|
|VAKBN
|7,59
|1.170.741.584
|% 9,52
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5461
|18,5567
|% 0,30
|
|Euro
|18,2432
|18,2678
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,8213
|20,9257
|% 1,06
|
|Frank
|18,6773
|18,7898
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9191
|4,9438
|% 0,18
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|16,81
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.758
|34,00
|
|Tam
|6.697
|6.759
|27,00
|
|Yarım
|3.258
|3.302
|11,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,32
|20,35
|1,30
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|0,71
|
|B. Petrol
|89,28
|89,28
|4,14
|
Seans Raporu
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