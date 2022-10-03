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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.10.2022 17:13
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 03/10/2022 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğine Selim Şahin'in atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066792


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AYES 39,60 1.579.165 % 10,00  
BARMA 49,98 89.341.825 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.016.760.659 % 9,98  
SODSN 24,72 351.971 % 9,96  
KONTR 64,10 620.333.566 % 9,95  
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Riyal 4,9191 4,9438 % 0,18  
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17:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.678 1.678 16,81  
Altın Gr. 997 997 8,49  
Cumhuriyet 6.657 6.758 34,00  
Tam 6.697 6.759 27,00  
Yarım 3.258 3.302 11,00  
Çeyrek 1.634 1.651 5,00  
Gümüş.Ons 20,32 20,35 1,30  
Gümüş Gr. 12,03 12,05 0,71  
B. Petrol 89,28 89,28 4,14  
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