***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi atamasına ilişkin ek süre talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuruya cevaben Kurul Karar Organınca, Şirketimize Tebliğ'de belirtilen nitelikleri haiz Yatırım İlişkileri Bölüm Yöneticisi atanabilmesi için 15.08.2023 tarihine kadar ek süre verildiği, bu tarihe kadar Şirketimizin denizcilik faaliyetlerinin mali işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekte olan Melis Çete'nin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevlerini sürdürmesine karar verildiği 23.02.2023 tarihinde bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116734BIST