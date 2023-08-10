***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.08.2023 09:12
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2021, 23.06.2021, 16.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 sermaye payıyla Marshall Adaları'nda kurmuş olduğu Nehir Maritime Ltd. tarafından Japonya'da inşa edilen bir adet kuru yük gemisinin alım işlemleri tamamlanmıştır. Gemi 9 Ağustos 2023 tarihinde teslim alınarak, 10 Ağustos 2023 itibarıyla uluslararası sularda kuru yük taşıma faaliyetlerine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183322
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0513
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0431
En Düşük
26,4619
18:0529,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1451
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7771
En Düşük
28,7774
18:051.666,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,00
|Açılış
|: 1.666,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.668,25
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|11,30
|262.374.064
|% 0,00
|
|AGYO
|5,62
|18.874.970
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|380.214.839
|% 0,00
|
|AGHOL
|174,00
|374.157.876
|% 0,00
|
|AGESA
|50,65
|61.354.262
|% 0,00
|
|AFYON
|11,30
|262.374.064
|% 0,00
|
|ADESE
|2,17
|380.214.839
|% 0,00
|
|AHGAZ
|12,79
|414.985.597
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,96
|6.144.016.657
|% 0,00
|
|AKCNS
|117,90
|478.697.559
|% 0,00
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0359
|27,0415
|% 0,19
|
|Euro
|29,7486
|29,7749
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,3123
|34,4844
|% 0,21
|
|Frank
|30,7356
|30,9208
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1879
|7,2239
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|3,28
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|3,85
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.124
|11.250
|35,00
|
|Yarım
|5.571
|5.651
|18,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.825
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,04
|
|B. Petrol
|87,83
|87,83
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292