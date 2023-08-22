***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.08.2023 17:23
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 21/08/2023 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği'ne Melis ÇETE'nin atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188302
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,35
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
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7.691
En Yüksek
7.903
18:0527,2123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0702
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
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27,2792
En Düşük
27,0969
18:0529,5281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0720
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
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30,0604
En Düşük
29,4012
18:051.659,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.659,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PLTUR
|16,72
|280.208.130
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|96.323.792
|% 10,00
|
|KUYAS
|47,52
|205.318.944
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|1.065.796
|% 10,00
|
|EGPRO
|160,60
|159.201.790
|% 10,00
|
|INGRM
|861,10
|20.220.350
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|16.913.993
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,47
|15.642.466
|% -9,96
|
|HKTM
|73,75
|342.192.469
|% -9,95
|
|GSDDE
|9,25
|188.526.808
|% -9,93
|
|TUPRS
|139,00
|13.738.910.168
|% -0,50
|
|THYAO
|254,90
|12.206.465.454
|% -1,58
|
|EREGL
|44,58
|7.958.220.256
|% -0,93
|
|TCELL
|58,75
|6.688.912.716
|% 3,34
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|YKBNK
|15,46
|5.523.268.581
|% -3,44
|
|ZOREN
|4,98
|1.653.902.391
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,90
|2.659.732.555
|% -1,44
|
|SKBNK
|3,95
|1.186.042.641
|% -2,23
|
|KOZAL
|27,40
|6.188.069.732
|% 3,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1992
|27,2123
|% 0,26
|
|Euro
|29,5220
|29,5281
|% -0,24
|
|Sterlin
|34,5380
|34,7112
|% 0,05
|
|Frank
|30,7992
|30,9847
|% 0,08
|
|Riyal
|7,2314
|7,2677
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|6,45
|
|Cumhuriyet
|11.419
|11.591
|48,00
|
|Tam
|11.209
|11.320
|74,00
|
|Yarım
|5.622
|5.686
|37,00
|
|Çeyrek
|2.802
|2.843
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,40
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|0,10
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59AVTUR
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 204, 621 adet işlem
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17:58SEKUR
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 219 adet işlem
-
17:57BFREN
Yüzde 4.73 oranında artışla 6, 923.80 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 385 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 640, 918 adet işlem
-
17:55KOZAL
Yüzde 4.68 oranında artışla 27.74 lira fiyatla işlem gören hissede 207, 824, 248 adet işlem