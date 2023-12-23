***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2023 15:58
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden 31.12.2023 tarihi itibariyle istifa eden Sayın Akgün TÜRER'in istifasının kabulüne,
Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Akgün Türer'in
istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne *** adresinde ikamet eden, ***
kimlik numaralı Engin KAM'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, TTK'nın
363. maddesi uyarınca atanmasına,
Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228253
BIST