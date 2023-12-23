***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden 31.12.2023 tarihi itibariyle istifa eden Sayın Akgün TÜRER'in istifasının kabulüne,Yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sayın Akgün Türer'inistifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne *** adresinde ikamet eden, ***kimlik numaralı Engin KAM'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, TTK'nın363. maddesi uyarınca atanmasına,Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret SiciliMüdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228253BIST