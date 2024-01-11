***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı GSD Faktoring Anonim Şirketi'nin 55.000.000 TL olan sermayesinin, 73.269.919,08 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak ve 271.730.080,92 TL'sinin nakden ödenmek suretiyle 400.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak GSD Faktoring Anonim Şirketi'nin sermayesinde sahip olduğumuz payların tamamı için rüçhan haklarının kullanılmasına karar verilmiş olup rüçhan hakkı tutarı bugün ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238625BIST