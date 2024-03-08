***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısındaŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden 27.03.2024 tarihi itibariyle istifa eden Sayın Eyup Murat Gezgin'in istifasının kabulüne, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Hakan Yılmaz'ın 27.03.2024 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak atanmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257180BIST