***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
16.06.2020 18:29
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hakan Yılmaz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851445
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05379,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,44
|Açılış
|: 379,91
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5806
|8,6237
|% 0,08
|
|Frank
|7,1774
|7,2207
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|1,16
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,70
|
|Tam
|2.535
|2.554
|1,80
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,90
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|40,81
|40,81
|1,09
|