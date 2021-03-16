***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 52.180.855,64Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 8.976.155,4 16.826.857,860 187,46174 0,01 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 3.741.000 7.012.944,010 187,46174 0,01 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 NâmaC Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 37.219.100,24 69.771.576,080 187,46174 0,01 C Grubu C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 NâmaD Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 2.244.600 4.207.766,410 187,46174 0,01 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 52.180.855,64 97.819.144,360 187,46174Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL (ElliİkiMilyonYüzSeksenBinSekizYüzElliBeşTürkLirasıAltmışDörtKuruş) olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL (DoksanYediMilyonSekizYüzOnDokuzBinYüzKırkDörtTürkLirasıOtuzAltıKuruş) artırılarak 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına,2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (bir) Kuruş nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (bir) Kuruş olarak belirlenmesine,3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine,4. Artırılan 97.819.144,36 TL (DoksanYediMilyonSekizYüzOnDokuzBinYüzKırkDörtTürkLirasıOtuzAltıKuruş) tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 9.781.914.436 (DokuzMilyarYediYüzSeksenBirMilyonDokuzYüzOnDörtbinDörtYüzOtuzAltı) adet payın ihraç edilmesine, mevcut ortakların sahip bulundukları payları oranında yeni pay alma haklarını kullanmalarına bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine,5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,6. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,7. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Bakanlığı, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,katılanların oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918524BIST