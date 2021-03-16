Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.03.2021 18:20



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 52.180.855,64
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 8.976.155,4 16.826.857,860 187,46174 0,01 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 3.741.000 7.012.944,010 187,46174 0,01 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022 Nâma
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 37.219.100,24 69.771.576,080 187,46174 0,01 C Grubu C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 2.244.600 4.207.766,410 187,46174 0,01 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 52.180.855,64 97.819.144,360 187,46174

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında
1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL (ElliİkiMilyonYüzSeksenBinSekizYüzElliBeşTürkLirasıAltmışDörtKuruş) olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL (DoksanYediMilyonSekizYüzOnDokuzBinYüzKırkDörtTürkLirasıOtuzAltıKuruş) artırılarak 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına,
2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (bir) Kuruş nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (bir) Kuruş olarak belirlenmesine,
3. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine,
4. Artırılan 97.819.144,36 TL (DoksanYediMilyonSekizYüzOnDokuzBinYüzKırkDörtTürkLirasıOtuzAltıKuruş) tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 9.781.914.436 (DokuzMilyarYediYüzSeksenBirMilyonDokuzYüzOnDörtbinDörtYüzOtuzAltı) adet payın ihraç edilmesine, mevcut ortakların sahip bulundukları payları oranında yeni pay alma haklarını kullanmalarına bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine,
5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,
6. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
7. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Bakanlığı, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918524


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.570
Değişim :  0,96% |  14,95
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.573 En Düşük
1.558
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 5,17 10.890.651 % 10,00  
KRTEK 13,53 24.724.303 % 10,00  
DOAS 34,80 274.357.055 % 9,99  
SANKO 14,53 36.325.841 % 9,99  
BLCYT 10,91 60.627.905 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,5031 7,5076 % -0,33  
Euro 8,9238 8,9329 % -0,62  
Sterlin 10,3856 10,4377 % -0,55  
Frank 8,0676 8,1162 % -0,29  
Riyal 1,9941 2,0041 % -0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 0,91  
Altın Gr. 418 418 -1,13  
Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 -0,27  
Gümüş Gr. 6,27 6,27 -0,09  
B. Petrol 67,93 67,93 -0,95  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru