***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
26.07.2021 18:00
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 24.05.2021 tarihinde kabul edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan
"
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Revize Rapor
da"
belirtilen
,
38.000 DWT taşıma kapasiteli, yaklaşık 25 Milyon ABD Doları tutarlı kuru yük gemisi alımı konusunda
,
bağlı ortaklığı
mız
Nehir Maritime Limited
ile
Japonya'da yerleşik Itochu Corporation'ın bağlı ortaklığı
Laurel World Maritime S.A.
arasında 16 Temmuz 2021 Tarihinde
i
mzalanan
alım
sözleşme
sinde yer alan ödeme şartlarına uygun olarak, Nehir Maritime Limited tarafından Laurel World Maritime S.A. şirketine
3.630.000
.-
USD tutar
ında
ödeme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951838
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,44
|Açılış
|: 1.348
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|Önceki Kapanış
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1.361
En Düşük
1.342
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|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5684
|8,5747
|% 0,26
|
|Euro
|10,1430
|10,1518
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,8659
|11,9254
|% 0,70
|
|Frank
|9,3437
|9,4000
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2790
|2,2905
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,57
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|-0,34
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