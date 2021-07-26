***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca, 24.05.2021 tarihinde kabul edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi kapsamında hazırlananSermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Revize Raporda"belirtilen38.000 DWT taşıma kapasiteli, yaklaşık 25 Milyon ABD Doları tutarlı kuru yük gemisi alımı konusundabağlı ortaklığımızNehir Maritime LimitedileJaponya'da yerleşik Itochu Corporation'ın bağlı ortaklığıLaurel World Maritime S.A.arasında 16 Temmuz 2021 Tarihindemzalananalımsözleşmesinde yer alan ödeme şartlarına uygun olarak, Nehir Maritime Limited tarafından Laurel World Maritime S.A. şirketine3.630.000.-USD tutarındaödeme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951838BIST