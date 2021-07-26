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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

26.07.2021 18:00



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 24.05.2021 tarihinde kabul edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay  Tebliği'nin  33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan 
"
Sermaye  Artırımından  Elde Edilecek Fonun Kullanım  Amacına İlişkin Revize Rapor
da"
 belirtilen

38.000 DWT taşıma kapasiteli, yaklaşık 25 Milyon ABD Doları tutarlı kuru yük gemisi alımı konusunda
,
 
bağlı ortaklığı
mız
 Nehir Maritime Limited 
ile
 
Japonya'da yerleşik Itochu Corporation'ın bağlı ortaklığı 
Laurel World Maritime S.A. 
arasında 16 Temmuz 2021 Tarihinde
 
i
mzalanan 
alım 
sözleşme
sinde yer alan ödeme şartlarına uygun olarak, Nehir Maritime Limited tarafından Laurel World Maritime S.A. şirketine 
3.630.000
.-
 USD tutar
ında 
ödeme yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951838


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Altın Ons 1.800 1.800 2,57  
Altın Gr. 496 496 1,59  
Cumhuriyet 3.293 3.343 4,00  
Tam 3.276 3.358 5,84  
Yarım 1.583 1.624 2,82  
Çeyrek 794 812 1,41  
Gümüş.Ons 24,55 24,59 -0,62  
Gümüş Gr. 6,77 6,78 -0,16  
B. Petrol 73,36 73,36 -0,34  
Seans Raporu 18:05
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