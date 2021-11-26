***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin 24 Mayıs 2021 tarihli Revize Denetim Komitesi raporunda belirtilen, 38.000 DWT taşıma kapasiteli kuru yük gemisi alımı konusunda, bağlı ortaklığımız Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation'ın bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında 16 Temmuz 2021 tarihinde imzalanan alım sözleşmesinde yer alan ödeme şartlarına uygun olarak, 26 Kasım 2021 tarihinde Nehir Maritime Limited tarafından, Laurel World Maritime S.A. şirketine 2.420.000.- USD tutarında ödeme yapılmıştır.Saygılarımızla,GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979920BIST