***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana OrtakGSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 45.000.000,00 891.000,00 TRY 1,98 Grup ŞirketiGSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık 50.000.000,00 1,00 TRY 0 Grup ŞirketiGSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 VakıfDodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiCano Maritime Limited Denizcilik 21.000.000,00 21.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkHako Maritime Limited Denizcilik 13.000.000,00 13.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkZeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNeco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiGSD Shipping BV Denizcilik 40.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiMila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836944BIST