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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2021 18:41



***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
M.Turgut Yılmaz 9.986.122,66 TRY 19,138
Hakan Yılmaz 609.247,79 TRY 1,168

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EYUP MURAT GEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi
HAKAN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Gemi Mühendisi Yönetim Kurulu Danışmanı Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Shipping B.V. -Yönetim Kurulu Üyesi, Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana Ortak
GSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 55000000 1089000 TRY 1,98 Grup Şirketi
GSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık 240000000 4,80 TRY 0 Grup Şirketi
GSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 Vakıf
Dodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Cano Maritime Limited Denizcilik 21.000.000,00 21.000.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Hako Maritime Limited Denizcilik 13.000.000,00 13.000.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Zeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Neco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
GSD Shipping BV Denizcilik 40.000.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Mila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Lena Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926955


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