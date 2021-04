***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)M.Turgut Yılmaz 9.986.122,66 TRY 19,138Hakan Yılmaz 609.247,79 TRY 1,168Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEYUP MURAT GEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu ÜyesiHAKAN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Gemi Mühendisi Yönetim Kurulu Danışmanı Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Shipping B.V. -Yönetim Kurulu Üyesi, Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana OrtakGSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 55000000 1089000 TRY 1,98 Grup ŞirketiGSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık 240000000 4,80 TRY 0 Grup ŞirketiGSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 VakıfDodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiCano Maritime Limited Denizcilik 21.000.000,00 21.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkHako Maritime Limited Denizcilik 13.000.000,00 13.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkZeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNeco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiGSD Shipping BV Denizcilik 40.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiMila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiLena Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926955BIST