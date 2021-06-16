***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendi Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 05.11.1992 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GSD Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GSD Eğ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektronik Mühendisi 24.05.1996 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, GSD Yatırım Bank. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Faktoring A.Ş . Yönetim Kurulu Başkan Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Cano Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Lena Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -EYUP MURAT GEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üy.-Y.K .Yedek Üyesi, Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı- Yönetim Kurulu Üyesi, Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği- Yönetim Kurulu Üyesi Evet D Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 31.05.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Holding A.Ş. - Bağımsız Y.K.Üyesi - Denetim, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Koza Y.M.M. Limited Şirketi Ortak, Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisleri ve Devremülk İşletmeleri A.Ş. YK Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 677830 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Denetim ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi ÜyesiSEDAT TEMELTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 31.05.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Holding A.Ş. - Bağımsız Y.K.Üyesi - Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Başkanı - Denetim Komiyesi Üyesi, GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 677830 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Başkanı - Denetim,Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiHAKAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gemi Mühendisi 03.06.2021 Üyesi, Hako Maritime Limited YK. Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK. Üyesi, Neco Maritime Limited YK. Üyesi, Mila Maritime Limited YK., Lena Maritime Limited YK. Üyesi Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942695BIST