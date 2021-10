***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEsra Mutlu Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 02.01.2020 02164899802 emutlu@gsdmarin.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 917974Selen Karaman Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)M.Turgut Yılmaz 28.706.282,298 TRY 19,137Hakan Yılmaz 1.751.354,311 TRY 1,168Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 25803013.26 TRY 17,20 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 10753944.01 TRY 7,17 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 106990676.32 TRY 71,33 Yoktur İşlem GörüyorD Nama 0,01 TRY 6452366.41 TRY 4,30 Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İşlem GörmüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET TURGUT YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici 05.11.1992 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GSD Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Müt.Kur.Üyesi (Başkan) ve Yönetim Kurulu Başkanı, MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -AKGÜN TÜRER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektronik Mühendisi 24.05.1996 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, GSD Yatırım Bank. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Faktoring A.Ş . Yönetim Kurulu Başkan Vekili, GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Cano Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Lena Maritime Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Nejat Maritime Limited YK. Üyesi, Nehir Maritime Limited YK. Üyesi Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -EYUP MURAT GEZGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2002 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üy.-Y.K .Yedek Üyesi, Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı- Yönetim Kurulu Üyesi, Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği- Yönetim Kurulu Üyesi, Nejat Maritime Limited YK. Üyesi, Nehir Maritime Limited YK. Üyesi Evet D Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ÖMER ASIM ÖZGÖZÜKARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 31.05.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Holding A.Ş. - Bağımsız Y.K.Üyesi - Denetim, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Koza Y.M.M. Limited Şirketi Ortak, Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisleri ve Devremülk İşletmeleri A.Ş. YK Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 677830 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim, Denetim ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi ÜyesiSEDAT TEMELTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 31.05.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi GSD Holding A.Ş. - Bağımsız Y.K.Üyesi - Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Başkanı - Denetim Komiyesi Üyesi, GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyesi Evet B Grubu Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr /tr/Bildirim/ 677830 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Başkanı - Denetim,Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi ÜyesiHAKAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gemi Mühendisi 03.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Yardımcısı GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Shipping B.V. YK. Üyesi, Cano Maritime Limited YK. Üyesi, Dodo Maritime Limited YK. Üyesi, Hako Maritime Limited YK. Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK. Üyesi, Neco Maritime Limited YK. Üyesi, Mila Maritime Limited YK., Lena Maritime Limited YK. Üyesi, Nejat Maritime Limited YK. Üyesi, Nehir Maritime Limited YK. Üyesi Evet A Grubu Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEYUP MURAT GEZGİN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi, GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üy.-Y.K .Yedek Üyesi, Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı- Yönetim Kurulu Üyesi, Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği- Yönetim Kurulu Üyesi, Nejat Maritime Limited YK. Üyesi, Nehir Maritime Limited YK. ÜyesiHAKAN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı Gemi Mühendisi Yönetim Kurulu Danışmanı GSD Eğitim Vakfı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi, GSD Shipping B.V. YK. Üyesi, Cano Maritime Limited YK. Üyesi, Dodo Maritime Limited YK. Üyesi, Hako Maritime Limited YK. Üyesi, Zeyno Maritime Limited YK. Üyesi, Neco Maritime Limited YK. Üyesi, Mila Maritime Limited YK., Lena Maritime Limited YK. Üyesi, Nejat Maritime Limited YK. Üyesi, Nehir Maritime Limited YK. ÜyesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana OrtakGSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 55.000.000,00 1089000 TRY 1,98 Grup ŞirketiGSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 VakıfDodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiCano Maritime Limited Denizcilik 21.000.000,00 21.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkHako Maritime Limited Denizcilik 13.000.000,00 13.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkZeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNeco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiGSD Shipping BV Denizcilik 50.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiMila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiLena Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNejat Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNehir Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 5.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkGSD Havacılık A.Ş. Havacılık 25.000.000,00 0 TRY 0 Grup Şirketi