***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSelen Karaman Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiGSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana OrtakGSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 55.000.000,00 1089000 TRY 1,98 Grup ŞirketiGSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık 240.000.000,00 4,80 TRY 0 Grup ŞirketiGSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 VakıfDodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiCano Maritime Limited Denizcilik 21.000.000,00 21.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkHako Maritime Limited Denizcilik 13.000.000,00 13.000.000,00 USD 100,00 Bağlı OrtaklıkZeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNeco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiGSD Shipping BV Denizcilik 50.000.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiMila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiLena Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNejat Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup ŞirketiNehir Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 5.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060136BIST