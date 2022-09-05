***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 14:02
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selen Karaman Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.tr
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana Ortak
GSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 55.000.000,00 1089000 TRY 1,98 Grup Şirketi
GSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık 240.000.000,00 4,80 TRY 0 Grup Şirketi
GSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 Vakıf
Dodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Cano Maritime Limited Denizcilik 21.000.000,00 21.000.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Hako Maritime Limited Denizcilik 13.000.000,00 13.000.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Zeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Neco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
GSD Shipping BV Denizcilik 50.000.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Mila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Lena Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Nejat Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Nehir Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 5.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060136
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