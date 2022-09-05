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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.09.2022 14:02
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selen Karaman Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
GSD Holding A.Ş. Holding Faaliyetleri 450.000.000,00 0 TRY 0 Ana Ortak
GSD Faktoring A.Ş. Faktoring Hizmetleri 55.000.000,00 1089000 TRY 1,98 Grup Şirketi
GSD Yatırım Bankası A.Ş. Bankacılık 240.000.000,00 4,80 TRY 0 Grup Şirketi
GSD Eğitim Vakfı Vakıf 10.000,00 0 TRY 0 Vakıf
Dodo Maritime Limited Denizcilik 14.000.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Cano Maritime Limited Denizcilik 21.000.000,00 21.000.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Hako Maritime Limited Denizcilik 13.000.000,00 13.000.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık
Zeyno Maritime Limited Denizcilik 9.500.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Neco Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
GSD Shipping BV Denizcilik 50.000.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Mila Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Lena Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Nejat Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 0 USD 0 Grup Şirketi
Nehir Maritime Limited Denizcilik 5.000,00 5.000,00 USD 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060136


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FADE 9,90 153.619.265 % 10,00  
ATAGY 4,95 2.842.072 % 10,00  
INVEO 18,59 256.984.634 % 10,00  
ICBCT 8,72 102.014.846 % 9,96  
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Riyal 4,8348 4,8590 % 0,06  
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Altın Gr. 1.001 1.002 -0,24  
Cumhuriyet 6.749 6.851 18,00  
Tam 6.773 6.858 46,00  
Yarım 3.300 3.348 17,00  
Çeyrek 1.655 1.676 10,00  
Gümüş.Ons 18,25 18,28 0,10  
Gümüş Gr. 10,70 10,71 0,06  
B. Petrol 94,19 94,19 -1,55  
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