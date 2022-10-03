***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 17:13
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selim Şahin Mali İşler Müdürü - Yat.İliş.Böl.Yöneticisi 03.10.2022 02164899802 ssahin@gsdmarin.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 212997-703024
Selen Ertürk Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066793
BIST
17:253.364
En Yüksek
|Değişim
|: 5,77%
|| 183,63
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.368
En Düşük
3.196
17:2518,5546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:2518,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1090
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:251.005,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 17,65
|Açılış
|: 1.005,87
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.005,87
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:25
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|95.818.277
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.129.466.909
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.570.671.962
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.298.960.531
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.313.492
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.902.063
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|30.016.520
|% -7,04
|
|THYAO
|77,00
|6.009.184.790
|% 9,07
|
|SASA
|71,05
|3.247.138.458
|% 4,18
|
|YKBNK
|7,77
|2.265.850.953
|% 9,90
|
|ASELS
|31,24
|2.238.689.808
|% 6,62
|
|TUPRS
|318,50
|2.129.466.909
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,13
|1.990.153.638
|% 6,72
|
|YKBNK
|7,77
|2.265.850.953
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,95
|437.163.417
|% 5,41
|
|HALKB
|7,67
|1.584.525.039
|% 9,89
|
|ISCTR
|8,27
|1.570.671.962
|% 9,97
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5299
|18,5546
|% 0,29
|
|Euro
|18,2182
|18,2453
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8512
|20,9557
|% 1,20
|
|Frank
|18,6931
|18,8057
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9201
|4,9447
|% 0,20
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|28,96
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.738
|6.799
|67,00
|
|Yarım
|3.278
|3.321
|30,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.660
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|1,44
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|0,83
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|3,86
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40TAVHL
Yüzde 9.45 oranında artışla 68.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 246, 220 adet işlem
-
17:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, AKBNK
-
17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 52 artarak (% 6.33 ) 2, 997
-
17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, AYES, SODSN, ZOREN, VAKBN, BARMA, AKYHO, YKBNK, AKFGY, AKBNK
-
17:39
SODSN, ISCTR, BARMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında