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***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 17:13
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selim Şahin Mali İşler Müdürü - Yat.İliş.Böl.Yöneticisi 03.10.2022 02164899802 ssahin@gsdmarin.com.tr SPK Lisanslama Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 212997-703024
Selen Ertürk Mali İşler Yetkilisi - Yat.İliş.Böl.Üyesi 02.01.2020 02164899802 skaraman@gsdmarin.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066793


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BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 1.579.165 % 10,00  
BARMA 49,98 95.818.277 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.129.466.909 % 9,98  
ISCTR 8,27 1.570.671.962 % 9,97  
VAKBN 7,62 1.298.960.531 % 9,96  
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17:25 Alış Satış %  
Dolar 18,5299 18,5546 % 0,29  
Euro 18,2182 18,2453 % 0,60  
Sterlin 20,8512 20,9557 % 1,20  
Frank 18,6931 18,8057 % 0,12  
Riyal 4,9201 4,9447 % 0,20  
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17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.690 1.690 28,96  
Altın Gr. 1.004 1.004 15,50  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.738 6.799 67,00  
Yarım 3.278 3.321 30,00  
Çeyrek 1.644 1.660 14,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,49 1,44  
Gümüş Gr. 12,15 12,16 0,83  
B. Petrol 89,00 89,00 3,86  
Seans Raporu 17:25
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